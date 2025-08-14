Священник рассказал, что православным нужно в первую очередь сделать в Медовый Спас

В России православные отмечают один из главных праздников августа — Медовый Спас. Священник Владислав Береговой из Песоченской епархии рассказал, что Медовый Спас — это народное название церковного праздника «Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня» или «Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице»

Традиционно в этот день освящают свежесобранный мед, что и дало название празднику. По словам Берегового, это символизирует благодарность Богу за его дары и является призывом к будущим урожаям. Освящение плодов нового урожая — это «проявление благодарности Богу за Его любовь, которая стала съедобной», — объяснил священник.

Владислав Береговой подчеркнул, что самая главная часть праздника — это посещение храма, участие в богослужении, а также исповедь и причастие.

Он также напомнил, что 14 августа начинается Успенский пост, который является временем духовной подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы.