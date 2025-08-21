Популярные психологи часто объясняют измены гормональным сбоем, однако это неверно. Так считает священник и клинический психолог Николай Бабкин. В своём блоге на платформе «Дзен» он написал, что подобные объяснения — это не более чем чушь.

По словам эксперта, в отличие от животных, у человека есть развитая префронтальная кора мозга, которая отвечает за здравый смысл. Она должна контролировать импульсы, которые даёт миндалевидное тело, отвечающее за эмоции и возбуждение.

«Меня тянет к человеку. Я женат. Это неправильно», — по мнению психолога, так в идеале должна выглядеть рациональная цепочка рассуждений. Но если у человека слабый контроль или он подавляет свои чувства, префронтальная кора сдаёт позиции. Тогда вместо того, чтобы успокоить себя, человек начинает рационализировать своё желание: «Раз мне так сильно хочется — это не просто влечение, это судьба!». По словам Бабкина, именно так выглядит нейрофизиология измены.

Священник уверен, что многие психологи не понимают, как устроен мозг. Для них важнее продажи своих услуг и желание клиента. Поэтому они снимают с человека ответственность за его поступки. Нормальный психолог, даже атеист, не станет оправдывать измену гормонами или кризисом отношений, а вернёт клиенту ответственность за его действия.

Если психолог постоянно вас жалеет и избегает неудобных тем, вероятно, вы просто платите ему за снятие чувства вины, считает священник.