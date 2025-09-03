Священник предупредил об опасности напрасных клятв Богу 

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре, рекомендовал избегать клятвенных обещаний в повседневной жизни. В беседе с «Абзацем» священник обратил внимание на слова Иисуса Христа.

«Не стоит быть высокопарным в повседневной жизни. Он сказал: «Не клянитесь ни небом, ни землёй, но да будет слово ваше: да, да; нет, нет», потому что в те времена это было распространено. В этом смысле клятва Богу считается неуместной», — скала священнослужитель.

Однако, если от вашего слова или поступка зависит ваша судьба или судьба других людей, такое обещание может быть оправданным, отметил священник. В качестве примера он привёл клятву солдат на Бородинском поле, описанную в стихотворении Михаила Лермонтова «Бородино».

«Если вы даёте важное обещание, от которого зависит ваша или чья-то судьба, то торжественное подтверждение этого слова допустимо. Церковь не против такого подхода», — подытожил батюшка.