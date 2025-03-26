Священник Антоний Русакевич ответил на вопрос, который во время Великого поста волнует многих: «считается ли грехом, если я не могу поститься в еде?».

По словам «позитивного батюшки», если человек не соблюдает пост в еде, это не считается грехом, но важно разобраться в причинах. Если это связано с болезнью или другими объективными обстоятельствами, беспокоиться не стоит. Но если пост не соблюдается из-за нежелания или отсутствия внутренней мотивации, стоит задуматься о своей духовной жизни.

Пост в еде — это не цель, а средство, позволяющее контролировать свои желания и менять образ жизни.

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— Важнее больше молиться, чаще приходить в храм, участвовать в таинствах и делать добрые дела, — отвечает священник. — Не стоит ограничиваться только едой. Если мы будем ограничивать пост только едой, то это скорее диета, а не пост».