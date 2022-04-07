Священник обратился к рязанцам, у которых болеют родственники

Дорогие друзья, прошу вас: если серьёзно заболел верующий родственник, то никогда не тяните с вопросом его причащения и соборования…

Это касается не только ковида, но и других недугов.

Иногда священник может и не успеть к болящему…

Причастить можно человека, только если он находится в сознании. Пособоровать возможно и коматозного, если он был хотя бы «пассивно» верующим и даже редко посещал храм.

Если человек хотя бы даже раз в жизни причастился и пособоровался — он обретёт великую благодать у Бога и здесь и на том свете.

Если христианин умирает недавно напутствовавшись Святых Христовых Таин, то он блажен, ведь Господь говорит в Евангелии — » в чём застану в том и сужду»…

С коронавирусом сейчас идёт значительное понижение заболеваемости. Хотя, случаи тяжёлого течения тоже нередки — реанимации везде не пустеют.

Слышал от наших медиков, что в скором времени планируют оставить только две больницы под этот профиль — БСМП и Семашко.

Берегите себя и будьте здоровы!