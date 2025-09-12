Священник объяснил, ждёт ли наказание россиян за «продажу души»

Священник Константин Пархоменко в беседе с «Абзацем» заявил, что человек не может продать свою душу. По его словам, российский блогер, предлагающий деньги за души людей, идёт на безумные поступки ради славы, но такие «сделки» не несут реальной опасности.

Ранее в Сети появилось объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. Автор утверждал, что изначально это была шутка, однако позже нашлись желающие подписать «договор» кровью.

«Это полный бред. Нет такого понятия — „продать душу“. Сегодня и богословы, и специалисты по Священному Писанию понимают душу иначе, чем в старину. Представление о некой субстанции в человеке пришло из античного мира. Так учили Платон и Аристотель, но это не соответствует библейскому взгляду», — пояснил отец Константин.

Он добавил, что серьёзный повод для беспокойства появится только тогда, если люди начнут за деньги публично отрекаться от Бога.

«Если человек заявляет: „Я отрекаюсь от Господа, проклинаю Его и подписываю договор, хочу служить сатане“, — это уже сатанизм. А сатанизм* у нас запрещён законодательством, и за такое можно привлекать к ответственности», — подчеркнул священник.

26-летняя москвичка официально продала душу — за коллекцию игрушек Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. В РПЦ её уже назвали грешницей и посоветовали как можно скорее идти в храм, пока не поздно.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России.