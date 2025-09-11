Свеча в храме — это форма молитвы и жертвы Богу, поэтому она не может быть бесплатной. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин. По его словам, требование выдавать свечи даром можно сравнить с просьбой бесплатно налить кофе в кафе.

«Свеча — это способ молитвы и пожертвования. Все прекрасно понимают, что её себестоимость ниже, чем цена, указанная на ценнике. Но за неё кто-то должен заплатить. Если свечи раздавать бесплатно, то за них заплатит приход, то есть другие прихожане. У прихода ведь нет собственных средств, он не получает денег из общего церковного бюджета. Вы же не идёте в кафе и не просите налить кофе бесплатно», — пояснил отец Фёдор.

Священник отметил, что в церквях всегда есть маленькие свечи по символической цене, доступной каждому. Он также подчеркнул, что во многих храмах работают социальные службы, которые распределяют пожертвования между нуждающимися.

«Сейчас развиваются общеприходские кассы взаимопомощи. Социальный работник связывает тех, кто может помочь, и тех, кто нуждается. Это не обязательно деньги, хотя и они тоже распределяются. Например, у нас в храме есть несколько многодетных малоимущих семей, а есть группа прихожан, которые ежемесячно жертвуют средства. Эти суммы через социального работника распределяются между семьями», — рассказал протоиерей.

Ранее настоятель иркутского храма Казанской иконы Божией Матери Сергей Кульпинов предложил ввести десятину для россиян, чтобы обеспечить содержание храмов и приходов. По его словам, несправедливо, когда люди хотят посещать красивые и ухоженные храмы, не жертвуя при этом Церкви средства.

Ранее протоиерей Андрей Ефанов объяснил, почему в церкви требуют деньги за поминальные записки. Священник подтвердил, что такая ситуация — ненормальна, но у неё есть свои причины.