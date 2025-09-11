Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Религия

Священник объяснил, почему свечи в храме не могут быть бесплатными 

Алексей Самохин
Фото с сайта freepik.com

Свеча в храме — это форма молитвы и жертвы Богу, поэтому она не может быть бесплатной. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин. По его словам, требование выдавать свечи даром можно сравнить с просьбой бесплатно налить кофе в кафе.

«Свеча — это способ молитвы и пожертвования. Все прекрасно понимают, что её себестоимость ниже, чем цена, указанная на ценнике. Но за неё кто-то должен заплатить. Если свечи раздавать бесплатно, то за них заплатит приход, то есть другие прихожане. У прихода ведь нет собственных средств, он не получает денег из общего церковного бюджета. Вы же не идёте в кафе и не просите налить кофе бесплатно», — пояснил отец Фёдор.

Священник отметил, что в церквях всегда есть маленькие свечи по символической цене, доступной каждому. Он также подчеркнул, что во многих храмах работают социальные службы, которые распределяют пожертвования между нуждающимися.

«Сейчас развиваются общеприходские кассы взаимопомощи. Социальный работник связывает тех, кто может помочь, и тех, кто нуждается. Это не обязательно деньги, хотя и они тоже распределяются. Например, у нас в храме есть несколько многодетных малоимущих семей, а есть группа прихожан, которые ежемесячно жертвуют средства. Эти суммы через социального работника распределяются между семьями», — рассказал протоиерей.

Ранее настоятель иркутского храма Казанской иконы Божией Матери Сергей Кульпинов предложил ввести десятину для россиян, чтобы обеспечить содержание храмов и приходов. По его словам, несправедливо, когда люди хотят посещать красивые и ухоженные храмы, не жертвуя при этом Церкви средства.

Ранее протоиерей Андрей Ефанов объяснил, почему в церкви требуют деньги за поминальные записки. Священник подтвердил, что такая ситуация — ненормальна, но у неё есть свои причины.

Самые читаемые материалы

Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Новости России

«Русские снимают с Украины скальп» — началась паника

В эфире прозвучал код «Дымоскальп». Пользователи начали строить версии о том, что это связано с недавними атаками на объекты энергетики
Интересное

Провидица Янко предсказала приезд Зеленского в Москву, разворот Европы и приход осознания к Украине

В ближайшее время ситуация с СВО в корне поменяется.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...

Последние новости

Новости России

В России хотят запретить аниме детям — из-за «съеденных людей» и насилия

Аниме — под запрет? По крайней мере, для детей. Такое предложение озвучил Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене РФ
Общество

Рязанцы примут участие в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи

Мероприятие международного масштаба пройдёт с 17 по 21 сентября.
Общество

Работники ПАО «РЭСК» поддержали воспитанников школы-интерната 

Во время визита в Архангельскую школу-интернат представители компании не только поздравили ребят с началом учебного года, но и вручили воспитанникам все необходимое для учебы и творческих занятий
Происшествия

Похитивший 8 млн рублей сотрудник рязанского оборонного предприятия получил условный срок 

Причинённый предприятию ущерб осуждённый возместил в полном объёме.
Новости мира

Кая Каллас назвала возможный срок окончания конфликта на Украине

По её словам, развитие событий возможно по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному.
Транспорт и дороги

Погрузка на железной дороге в Рязанской области составила 4,8 млн тонн в январе- августе    

В январе-августе 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 4,8 млн тонн грузов, что на 32,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Религия

Иеромонах Прокопий назвал причины осуждения пьянства в православии 

Осуждение пьянства в православном богословии связано с тем, что пьющий человек теряет веру и внимание к жизни.
Транспорт и дороги

Рязань получит 15 новых троллейбусов «Авангард» до 1 декабря

Хорошие новости для пассажиров: в Рязани скоро появятся 15 новых троллейбусов. Современных и комфортных.