Священник объяснил, можно ли православным делать тату и пирсинг

Алексей Самохин
Изображение от bublikhaus на Freepik

Сегодня татуировки и пирсинг стали скорее привычным явлением, чем чем-то экстравагантным. Жителей крупных городов подобным уже трудно удивить.

Тем не менее вопрос допустимости бодимодификаций по-прежнему вызывает споры, особенно среди представителей религиозных сообществ. В исламе, например, татуировки и пирсинг (за исключением прокола ушей у женщин) считаются грехом и строго запрещены. В православии же позиция менее однозначна.

Противники нательной живописи ссылаются на слова из Ветхого Завета: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». Но многие христиане относятся к этому спокойнее, не видя особой проблемы в татуировках и пирсинге. При этом остаётся вопрос: допустимо ли открыто демонстрировать такие украшения в храме?

На него ответил священник, иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). В беседе с Общественной службой новостей он подчеркнул, что строгого запрета на татуировки и пирсинг в православии нет. Церковь принимает любого человека — независимо от его внешности. Ограничение касается лишь случаев, когда подобные украшения становятся проявлением тщеславия.

«Если человек сделал татуировку — ну сделал и сделал, что ж теперь. Церковь никого не отталкивает. Каждый может прийти к Богу, покаяться, пообщаться с Ним. Господь создал нас по своему образу и подобию. Стоит ли этот образ изменять — другой вопрос. Но если человек приходит в храм скромно, то почему бы и нет? Не одобряется любое тщеславие. Если тату или пирсинг сделаны ради того, чтобы выпендриться, — вот это плохо».

Феодорит отметил, что стремление к красоте у людей было всегда: «А красота создана Богом». Однако мода постоянно меняется, и то, что казалось привлекательным десять лет назад, сегодня может выглядеть смешно — и наоборот.

По мнению священника, пирсинг — вмешательство в тело, а татуировки не совсем свойственны нашей культуре. При этом наносили их не только уголовники: моряки и военные тоже оставляли на коже рисунки. «Что же теперь, им нельзя ходить в храм? Конечно, можно. Но лучше этого не делать. Как говорил Маяковский: нет на свете прекраснее одежды, чем бронза мускулов и свежесть кожи», — добавил он.

Что касается ветхозаветного запрета, священник пояснил: христиане чтут Ветхий Завет как «детоводитель ко Христу», но живут по Новому Завету. Многие предписания, данные древним евреям, отпали за ненадобностью — например, соблюдение шаббата или кашрута. «У нас есть свои правила, и полностью ориентироваться на ветхозаветные представления мы не можем», — заключил он.

