Религия

Священник объяснил, можно ли брать еду с поминок

Алексей Самохин
Забирать домой остатки еды с поминок можно, и в этом нет ничего предосудительного или духовно вредного. Руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник Владислав Береговой объяснил Life.ru, что существующее в народе мнение о запрете таких действий основано на слухах и «незнании».

Священник отметил, что в «околоцерковном народе» бытует болезненное мнение, будто «смертность, как вирус передаётся через предметы», связанные с похоронами.

«Это, конечно, безумие, но чем меньше у человека знаний основ своей веры, тем больше связанных с ней безумных суеверий», — рассказал Береговой.

По его словам, люди, верящие в такие запреты, часто горячо спорят даже со священниками, ссылаясь на традиции, установленные бабушками.

Если вы заказали в кафе или ресторане больше еды, чем смогли съесть на поминках, священник советует спокойно забирать остатки домой. Он подчеркнул, что в этой еде нет ничего «особо сакрального».

«Поминки — это форма милостыни за усопшего. Изначально христианской традицией предполагалось, что родственники усопшего будут в этот день кормить во славу Божию всех голодных и обездоленных, а они за это сугубо помолятся об усопшем», — пояснил Береговой.

Он уточнил, что на сегодняшний день круг тех, кого облагодетельствовали, часто ограничивается только родными и близкими, а про важность молитвы об усопшем перед трапезой, к сожалению, часто забывают.

