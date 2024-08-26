Понедельник, 26 августа, 2024

Священник объяснил, могут ли супруги быть вместе в загробной жизни

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Батюшка рассказал, что происходит с супругами после смерти.

По информации дзен-канала «Святые места», в загробной жизни нет таких понятий, как муж и жена.

Однако если при жизни супруги были по-настоящему привязаны друг к другу, они смогут встречаться и после того, как покинут этот мир.

Игумен Антоний пояснил, что эти встречи будут сильно отличаться от земных: в них не будет физической близости, но сохранится духовное единство. Чтобы после смерти не потерять связь с партнером, нужно искренне любить друг друга при жизни.

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