Батюшка рассказал, что происходит с супругами после смерти.

По информации дзен-канала «Святые места», в загробной жизни нет таких понятий, как муж и жена.

Однако если при жизни супруги были по-настоящему привязаны друг к другу, они смогут встречаться и после того, как покинут этот мир.

Игумен Антоний пояснил, что эти встречи будут сильно отличаться от земных: в них не будет физической близости, но сохранится духовное единство. Чтобы после смерти не потерять связь с партнером, нужно искренне любить друг друга при жизни.