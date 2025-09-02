Вторник, 2 сентября, 2025
15.8 C
Рязань
Интересное

Священник объяснил, каких ошибок стоит избегать во время молитвы

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Молитва — это разговор с Богом, и, как в любом разговоре, в ней есть свои правила. О том, какие ошибки верующие часто совершают в молитве, рассказал «Абзацу» настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин. Он объяснил, что некоторые, казалось бы, безобидные привычки могут считаться грехом.

По словам священника, постоянное, напрасное повторение слова «Господи» — это грех. Он напомнил о заповеди Моисея, которая запрещает произносить имя Божие всуе, то есть без необходимости. Это слово не должно быть просто «присловьем» или междометием. За такое небрежное отношение к имени Бога Библия предостерегает о наказании.

Протоиерей подчеркнул, что в молитве стоит избегать грубых выражений, а также любых требований к Богу. Кроме того, по мнению батюшки, категорически запрещено просить Бога о том, чтобы Он кого-то наказал. Это отдаляет человека от Всевышнего, ведь даже умирая на кресте, Иисус простил своих распинателей. Желать зла через молитву, особенно если ты сам причинил кому-то боль, — это большой грех.

Молитва преображает человека, пишет автор статьи в журнале «Фома». Она помогает:очистить сердце от греховных мыслей и страстей, укрепить дух и обрести надежду в трудные времена, почувствовать Божью любовь и Его близость к нам, развить терпение и смирение.

По мере того как человек регулярно молится, его душа становится более восприимчивой к духовным вещам, к Божественной благодати. Молитва делает нас более внимательными к нуждам окружающих и учит истинной христианской любви.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Общество

Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.

Последние новости

Власть и политика

Аркадий Фомин встретился с участниками региональной кадровой программы «ГЕРОИ62»

Участники проекта рассказали спикеру законодательного собрания о своей мотивации, интересных для них направлениях и навыках, которые хотели бы получить.
Армия и СВО

В Рязанской области изменился порядок вступления в наследство для семей участников СВО

Согласно изменениям в федеральном законодательстве, близкие могут вступить в наследство даже при пропуске установленного срока без обращения в суд.
Экономика и бизнес

Рязанские аграрии собрали более 2 миллионов тонн зерна

Продолжается уборочная кампания, на сегодня зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 67% площадей, средняя урожайность 45,5 центнера с гектара, что выше прошлогоднего.
Интересное

Кажетта Ахметжанова назвала опасные даты для принятия решений в сентябре

Чтобы минимизировать возможные риски, эксперт советует заранее продумать все свои действия и не распыляться на множество дел одновременно. Сосредоточенность на главном поможет сохранить энергию и избежать переутомления.
Общество

Школа по новым правилам: что изменилось для учеников и учителей с 1 сентября

Изменения затронули не только продолжительность занятий, но и домашние задания, расписание и даже школьную форму.
Происшествия

Двухлетний ребёнок пострадал в ДТП в Рязани

Столкнулись «Ниссан Кашкай» под управлением 33-летней рязанки и «Лада Веста» под управлением 38-летнего рязанца.
Новости России

Астролог из Самары выиграла 4,3 млн рублей в лотерее «Великолепная 8»

Елена призналась, что к участию подходит профессионально, используя свои знания в астрологии.
Кино и ТВ

Седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» стартует 12 сентября на «России»

Бессменный ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев начинают новый этап поиска лучших вокалистов страны.