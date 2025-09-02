Молитва — это разговор с Богом, и, как в любом разговоре, в ней есть свои правила. О том, какие ошибки верующие часто совершают в молитве, рассказал «Абзацу» настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин. Он объяснил, что некоторые, казалось бы, безобидные привычки могут считаться грехом.

По словам священника, постоянное, напрасное повторение слова «Господи» — это грех. Он напомнил о заповеди Моисея, которая запрещает произносить имя Божие всуе, то есть без необходимости. Это слово не должно быть просто «присловьем» или междометием. За такое небрежное отношение к имени Бога Библия предостерегает о наказании.

Протоиерей подчеркнул, что в молитве стоит избегать грубых выражений, а также любых требований к Богу. Кроме того, по мнению батюшки, категорически запрещено просить Бога о том, чтобы Он кого-то наказал. Это отдаляет человека от Всевышнего, ведь даже умирая на кресте, Иисус простил своих распинателей. Желать зла через молитву, особенно если ты сам причинил кому-то боль, — это большой грех.

Молитва преображает человека, пишет автор статьи в журнале «Фома». Она помогает:очистить сердце от греховных мыслей и страстей, укрепить дух и обрести надежду в трудные времена, почувствовать Божью любовь и Его близость к нам, развить терпение и смирение.

По мере того как человек регулярно молится, его душа становится более восприимчивой к духовным вещам, к Божественной благодати. Молитва делает нас более внимательными к нуждам окружающих и учит истинной христианской любви.