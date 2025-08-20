Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

Настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана протоиерей Федор Бородин объяснил, что проклятие не может навредить верующему человеку, но при этом родительские слова могут сломать судьбу ребёнку.

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы. Он сравнил это с библейской мудростью: «Незаслуженное проклятие не сбудется, словно воробей вспорхнёт, как ласточка улетит». Но для этого нужно вести праведную жизнь: ходить в храм, молиться, читать Священное Писание и причащаться.

Протоиерей Федор Бородин отдельно подчеркнул, что родителям следует быть предельно осторожными со словами в адрес своих детей. Проклятие, произнесённое матерью или отцом, может нанести непоправимый вред.

Если же кто-то посторонний произнёс в ваш адрес проклятие, священник советует в ответ помолиться за этого человека, сказав: «Да благословит тебя Господь». Такая реакция соответствует заповедям Христа и убережёт от навета.