Среда, 20 августа, 2025
14.9 C
Рязань
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана протоиерей Федор Бородин объяснил, что проклятие не может навредить верующему человеку, но при этом родительские слова могут сломать судьбу ребёнку.

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы. Он сравнил это с библейской мудростью: «Незаслуженное проклятие не сбудется, словно воробей вспорхнёт, как ласточка улетит». Но для этого нужно вести праведную жизнь: ходить в храм, молиться, читать Священное Писание и причащаться.

Протоиерей Федор Бородин отдельно подчеркнул, что родителям следует быть предельно осторожными со словами в адрес своих детей. Проклятие, произнесённое матерью или отцом, может нанести непоправимый вред.

Если же кто-то посторонний произнёс в ваш адрес проклятие, священник советует в ответ помолиться за этого человека, сказав: «Да благословит тебя Господь». Такая реакция соответствует заповедям Христа и убережёт от навета.

«Христос говорил: «Молитесь за обижающих вас, благотворите проклинающим вас». Нужно делать им добро, и тогда благодать Божья будет с нами. Нужно сказать: «Да благословит тебя Господь». И перекреститься. Этого будет вполне достаточно», – пояснил священник.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.

Последние новости

Общество

Несколько десятков домов останутся без воды в Рязани 21 августа

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
Общество

Ушел из жизни выдающийся рязанский ученый Валентин Ковешников

На 86-м году жизни скончался Валентин Ковешников — выдающийся учёный-животновод, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации.
Новости России

«Это чудо»: спасение россиянки со сломанной ногой на пике Победы вызывает сомнения

Спасение Натальи Наговицыной, застрявшей без еды на пике Победы...
Происшествия

Горящий двухэтажный дом в Рязани тушат 7 единиц техники

Предварительно, площадь пожара 60 квадратных метров. В тушении участвует 22 человека, 7 единиц техники.
Происшествия

Мужчина угрожал убить супругу, которая упрекнула его за низкую зарплату

Вечером мужчина вернулся с работы домой, где между ним и супругой произошел неприятный разговор о низкой зарплате мужа и финансовом положении семьи.
Новости России

На Урале девушка зарезала двух мужчин за неверность

Жительница Артемовского Свердловской области Алена Гуляева избила и порезала...
Происшествия

Скончался мастер спорта по бильярду Владимир Минцев

Жизнь спортсмена была наполнена переездами, путешествиями, дорогами и встречами — он всегда умел находить радость в каждом месте, где бы ни оказался. В мире бильярда Владимира называли «Казах».
Культура и события

Лекции, выставки, экскурсии и игры подготовил для рязанцев музей Павлова в День города

Сотрудники музея в рамках краеведческого фестиваля «В городе моем – моя судьба» познакомят посетителей с личностью не только великого ученого с мировым именем, но и человека с глубоким чувством долга, ответственности, нравственности, воспитания, морали. Человека увлеченного и преданного своим убеждениям. Уроженца Рязанской земли – Ивану Петровичу Павлову.