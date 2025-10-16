Четверг, 16 октября, 2025
6.9 C
Рязань
Религия

Священник объяснил, как победить похотливые мысли

Валерия Мединская
Изображение от freepik

На православном портале «Азбука веры» священнослужители отвечают на вопросы мирян. Зачастую вопросы касаются интимных сфер жизни. Например, пользователи интересуются, как победить похотливые помыслы. Священник Евгений объяснил, что может помочь справиться с похотью.

Автор вопроса отмечает, что похотливые помысли разрушают его как морально, так и физически. Этот грех забирает жизненные силы, делает его слабым и ленивым.

— Ваша боль и честность — это уже начало победы. Очень правильно, что Вы осознали губительность этой страсти. Тело человека — это храм, предназначенный для того, чтобы в нём жил Святой Дух (1Кор.6:19). Грех изгоняет благодать из этого храма, оставляя пустоту, бессилие и уныние, которые Вы и чувствуете, — пишет отец Евгений.

По его словам, самое главное оружие против похотливых помыслов – не слабая воля человека, а благодать Божья. Получить её можно в церковных таинствах:

— Постарайтесь прийти на исповедь, не утаивая и не оправдывая себя. Через Таинство Покаяния Сам Христос исцеляет душевные раны и даёт силы. Старайтесь как можно чаще причащаться Святых Христовых Таин. Это реальное соединение с Источником чистоты и жизни, — отмечает священник.

