Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Алексей Самохин
Протоиерей Димитрий Смирнов (1951—2020) при жизни говорил о том, что для исцеления, помимо молитвы, человеку необходимо сделать кое-что ещё. Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство. Об этом пишет телеграм-канал «Смотри в себя».

Болезнь — как подсказка

По словам протоиерея, прежде чем просить Бога об исцелении, нужно задуматься, где мы согрешили. Он считал, что любая болезнь — наша или наших детей — должна заставить нас вспомнить о своих ошибках.

И если мы что-то осознали, то нужно покаяться. Если покаяние невозможно, то грехи следует оплакать. Если же Господь исцелил, то нужно благодарить его и стараться не повторять старые ошибки, чтобы не натворить новых.

«Гордый человек — это слепец», — говорил Димитрий Смирнов. Такой человек ослеплён «собственным светом», который на самом деле является тьмой. В темноте ничего не разглядишь. Именно поэтому от горделивого человека нет никакого толка, ни телесного, ни душевного, ни духовного.

Камень на сердце

Протоиерей Димитрий Смирнов часто задавался вопросом, почему человек продолжает грешить, если умом он уже принял веру, но сердцем этого не почувствовал. Он приводил в пример жён-мироносиц, которые спрашивали, кто отодвинет им камень от двери гроба.

Наше сердце, по его мнению, завалено таким же огромным камнем. И чтобы увидеть Христа, нужно его отодвинуть. «Перевёрнутый камень — это и есть покаяние», — говорил священнослужитель.

Мы должны признать свою греховность и понять, что пока не умеем жить так, как учил Христос. Мы должны плакать о том, что Христос пришёл, а мы всё равно живём в грехе. Ведь осознавая свои грехи, мы, несмотря на это, всё равно продолжаем их совершать. Это «наглость бесовская», по словам протоиерея.

Священник говорил, что важно постоянно работать над собой. Если кто-то тебя раздражает — старайся преодолеть это чувство. Если кто-то обидел — попробуй оправдать человека в своих глазах.

Когда Господь видит, что человек по-настоящему, на деле старается любить, тогда он даёт ему истинную любовь. И эта любовь — настоящее блаженство. «Почему блаженство? Потому что уже ни на кого не обижаешься и не злишься», — объяснял священник.

Человеку уже неважно, что о нём подумают другие. Ему важно лишь то, что скажет Бог. И тогда его душа чиста, а сердце наполняется радостью. Это и есть блаженство.

