Священник объяснил, как быть, если муж хочет интима в пост

Настоятель Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов) ответил на вопрос: Как быть, если муж совсем не хочет воздерживаться от супружеской близости в пост?

В телеграм-канале священник приводит слова прихожанки:

С одной стороны, я понимаю, что муж маловерующий человек и не считает это обязательным. А с другой стороны, меня это сильно раздражает, и иногда мы даже ругаемся.

Вот, что написал игумен:

Апостол Павел повелевает разлучаться на время для упражнения в воздержании при взаимном согласии супругов. Увещевать слабого в вере о пользе телесного поста можно, но и снисхождение к нему надо иметь ради семейного мира, помня, что «жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1Кор. 7:4), конечно, в известной мере, не доводящей до женонеистовства.