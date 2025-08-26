Священник назвал слова, которые не стоит говорить во время молитвы

Настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин рассказал изданию «Абзац», каких ошибок стоит избегать во время молитвы. Он считает, что молитва должна быть искренней, а не формальной.

Главные ошибки в молитве

Повторение имени Бога «всуе». По словам священника, постоянное и бессмысленное повторение слова «Господи» — это грех, запрещённый заповедями Моисея. Имя Божье не должно произноситься просто так, для красного словца.

Требования и грубые выражения. Молитва — это обращение к Богу, а не список требований. Священник также советует избегать грубых слов.

Религиозный жаргон. Настоятель призывает не использовать шаблонные выражения и словесные штампы, которые делают молитву бездушной.

Желать зла другим. Протоиерей Федор Бородин считает, что нельзя просить Бога о наказании для кого-то.

«Он, умирая на кресте, простил даже тех, кто Его распял. Когда человек молится за то, что сделал зло кому-то, это только отдаляет его от Бога», — сказал священник.

«Если Ты есть…»

Священник отметил, что фраза «если Ты есть…» может свидетельствовать о неверии, но её употребление не всегда является ошибкой. По его словам, бывают обстоятельства, когда неверующий человек находится на грани жизни и смерти или переживает потерю близкого и впервые обращается к Богу с такой фразой. В таких случаях, считает протоиерей Федор, молитва может быть услышана, а человек — прийти к вере. Он добавил, что знает много подобных историй из своей практики.