Вторник, 26 августа, 2025
15.8 C
Рязань
Новости России

Священник назвал слова, которые не стоит говорить во время молитвы

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин рассказал изданию «Абзац», каких ошибок стоит избегать во время молитвы. Он считает, что молитва должна быть искренней, а не формальной.

Главные ошибки в молитве

Повторение имени Бога «всуе». По словам священника, постоянное и бессмысленное повторение слова «Господи» — это грех, запрещённый заповедями Моисея. Имя Божье не должно произноситься просто так, для красного словца.

Требования и грубые выражения. Молитва — это обращение к Богу, а не список требований. Священник также советует избегать грубых слов.

Религиозный жаргон. Настоятель призывает не использовать шаблонные выражения и словесные штампы, которые делают молитву бездушной.

Желать зла другим. Протоиерей Федор Бородин считает, что нельзя просить Бога о наказании для кого-то. 

«Он, умирая на кресте, простил даже тех, кто Его распял. Когда человек молится за то, что сделал зло кому-то, это только отдаляет его от Бога», — сказал священник.

«Если Ты есть…»

Священник отметил, что фраза «если Ты есть…» может свидетельствовать о неверии, но её употребление не всегда является ошибкой. По его словам, бывают обстоятельства, когда неверующий человек находится на грани жизни и смерти или переживает потерю близкого и впервые обращается к Богу с такой фразой. В таких случаях, считает протоиерей Федор, молитва может быть услышана, а человек — прийти к вере. Он добавил, что знает много подобных историй из своей практики.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Происшествия

Троих жителей Рязанской области мошенники развели на 4 миллиона рублей

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция уже ведёт расследование, но вернуть деньги потерпевшим будет очень непросто.
Новости России

Бастрыкин дал поручение после обращения сына альпинистки Наговицыной

По факту произошедшего Следственный комитет уже начал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на личный контроль главы ведомства.
Новости России

Четыре больших православных праздника отмечает Церковь в сентябре

Эти дни имеют особое значение для верующих, так как связаны с важными библейскими событиями и почитанием святых
Кино и ТВ

Дарья Донцова станет первой гостьей нового сезона шоу «Секрет на миллион» на НТВ

Она поделится с телезрителями историей своей семьи и расскажет, как справляется с потерей любимого мужа.
Кино и ТВ

Актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев умер за неделю до юбилея

Российским зрителям он особенно запомнился по ролям в популярных сериалах, таких как «Солдаты», «Студенты», «Кремлёвские курсанты», «Склифосовский» и «Учитель в законе». 
Общество

Эксперт рассказал, как вырастут для рязанцев цены на продукты с началом осени

По словам Александра Панченко, управляющего партнёра Agro and Food Communications, рост цен затронет практически все категории товаров.
Власть и политика

Павел Малков: Каждый поддержанный проект направлен на комплексное благоустройство важных локаций в 6 городах Рязанской области

Глава региона напомнил, что недавно были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Происшествия

Режим ЧС отменён на территории Шиловского района

Соответствующее распоряжение подписал 25 августа губернатор Павел Малков. 