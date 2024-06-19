Священник назвал грех, который закроет душе дорогу в рай

Священник Василий Листовой в беседе с изданием «Кулик» назвал постоянную ложь грехом, который может закрыть человеку дорогу в рай.

По словам батюшки, этот тяжкий грех многие люди совершают ежедневно. По его словам, люди, «любящие и делающие неправду», приравниваются к блудницам и убийцам. Так написано в Священном писании.

Отец лжи — дьявол, поэтому путь обманщиков предопределён. По словам священника, кто любит ложь, тот любит сатану.

Чтобы встать на путь исправления, нужно прийти в храм и покаяться. Исповедь и раскаяние помогут очистить душу. Без этого путь в рай может быть закрыт.

Напомним, 7info публикует материалы в рубрике «Батюшка подскажет». Ответы на самые разные вопросы от настоятеля Пронского монастыря игумена Луки (Степанова) вы можете найти на нашем канале в YouTube.