Священник Коряковский: Для церкви без разницы, как был сделан аборт

В глазах Русской православной церкви нет никакой разницы между хирургическим и медикаментозным прерыванием беременности. И то, и другое считается убийством. Об этом в беседе с информагентством «СеверПост» рассказал председатель учебного комитета Мурманской епархии, священник Анатолий Коряковский.

«С точки зрения Церкви, аборт — это убийство человека в утробе», — подчеркнул иерей. 

Он объяснил, что, согласно вере, Господь дарует душу человеку в момент зачатия. Таким образом, в утробе матери находится уже полноценный младенец, чья душа будет «оживотворена» во время крещения.

По словам Коряковского, Церковь придерживается крайне строгих взглядов на эту тему. Однако даже в таком жестком правиле есть исключения. Например, когда врачи говорят о риске смерти матери во время родов. В подобных случаях решение принимают родители, посоветовавшись с духовником. Даже если они решаются прервать беременность ради спасения жизни женщины, это всё равно рассматривается как грех, за который может быть наложена епитимья — церковное наказание. Они понимают, что спасают одну жизнь ценой другой. Но, как отметил священник, иногда бывает и наоборот: мать решает пожертвовать собой ради спасения ребёнка.

Анатолий Коряковский также упомянул ситуации, когда родители получают информацию о возможных увечьях у ребёнка. В таких случаях верующие осознают, что аборт является грехом, и отказываются от него. Затем ребёнок рождался и всё нормально.

«А врачи говорили, нужно делать аборт, что он уже не жилец. Так тоже бывает», — заключил он.

