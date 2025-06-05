Священник Дмитрий Фетисов рассказал о страхе детей перед ЕГЭ

Священник Дмитрий Фетисов высказался на актуальную сейчас для многих тему — страха перед государственной итоговой аттестацией. О том, как переживают дети и что делать взрослым, священник рассказал на примере собственной дочери.
Девочка рассказала родителям, что чувствовала, как ее душа отделилась от тела и она увидела свое бездыханное тело со стороны. Десятикласснице стало себя жалко, ведь она и не жила-то ещё толком, но, подумав, она нашла плюс: зато ЕГЭ не сдавать!
Священник заметил, что у несчастного ребёнка, даже самого трудолюбивого и талантливого, часто руки опускаются. Кто-то отказывается от самой идеи учиться по какой-либо сложной специальности. Некоторые невротичные дети к выпускному классу становятся самыми настоящими «пограничниками», детьми, находящимися на границе серьёзного психического расстройства, и это выливается у них или в полную апатию, или, наоборот, в агрессию к окружающим.
Виновато в стрессе детей, по словам Дмитрия Фетисова, старшее поколение. Потому что должным образом ребёнка не мотивирует, не разговаривает с ним «за жизнь». О том, что земная жизнь — это приготовление к вечности. А главный экзамен — это суд Божий, и он начинает совершаться ещё здесь, в рамках земного бытия. И всё остальное меркнет по сравнению с этим.
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