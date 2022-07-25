Свинья убила человека в Иркутской области

В поселке Тельма Иркутской области местный житель скончался от укуса свиньи, пишет портал «Усолье Сити».

Инцидент произошел 23 июля. По предварительной версии, мужчина отгонял вилами стадо из 30 животных от своего участка. Одна из свиней проявила агрессию и разгрызла артерию на его ноге. Пострадавший скончался в больнице от кровопотери.

Как стало известно, на хозяина свиней неоднократно поступали жалобы из-за того, что он выгонял пастись своих животных в поселок.

В итоге они заходили на чужой огород и мешали местным жителям. На пастуха составили четыре протокола, однако штрафы не останавливали его.