Свидетелей ДТП в Сапожковском районе 10 июля просят откликнуться.

Следственное управление УМВД по Рязанской области ищет очевидцев автокатастрофы, в которой погибли три человека. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Трагический инцидент произошёл 10 июля около 5:30 на 62-ом километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. 18-летний водитель без права управления ТС за рулём Toyota Camry, по предварительной информации, не справился с управлением из-за превышения скорости. Авто съехало с дороги и опрокинулось.

Сам водитель и 27-летний пассажир скончались от полученных травм. Ещё два пассажира 25 и 24 лет были травмированы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому инциденту, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.