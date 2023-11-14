«Свидания на Театральной» в Рязани историей любви Козы Корпеш и Баян-сулу

13 ноября в Рязани стартовал уже ставший традиционным Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Первое свидание рязанцы провели в компании Областного русского драматического театра имени Николая Погодина (Казахстан, г. Петропавловск).

Гостей фестиваля артисты решили погрузить в атмосферу традиционного казахского эпоса и представили им трагичную историю влюблённых Козы Корпеше и Баян-сулу. Поэма о молодых людях и их пронзительной любви и гибели много лет подряд вдохновляет драматургов, историков и этнографов. Литературная основа спектакля, пьеса «Козы Корпеш — Баян сулу» Габита Мусрепова, — это ещё одно переосмысление трагедии.

И вот сцена превращается в бескрайнюю степь, по которым проносятся табуны лошадей и ветер. Всё это разнообразие звуков и картинок открывает перед нами портал в вечность. В этой истории есть всё: и нарушенная клятва, и предательство, и подлость, и храбрость, и борьба за сердце женщины, и пылкая и страстная любовь. Массовые сцены усиливают элемент загадочности действия, а музыка погружает зрителей в невероятную атмосферу.