«Свидания на Театральной» продолжились спектаклем «На бойком месте»

16 ноября в рамках Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной» Пензенский областной драматический театр представил зрителям постановку по мотивам пьесы Островского «На бойком месте». Режиссёр — Кирилл Заборохин.

Действие постановки развернулось на постоялом дворе, на том самом «бойком месте», которое упомянули в названии. Перед нами — владелец, его супруга, сестра, а ещё особенно впечатливший зрителей пёс Гришка. И хотя Островский назвал своё произведение комедией, с первых минут складывается ощущение триллера, даже ужастика, а острота событий, резкие диалоги и вовсе напоминают криминальный боевик.

Казалось бы, это простой сюжет про жесткого мужа, жену, которая пытается ему во всём угодить, про раздражающую золовку. Жизнь их текла бы своим чередом, если бы не появился красавец-барин, вскруживший голову обеим героиням. Одна изменяет с ним супругу, другая страдает и в один момент понимает, что всем мешает. Её монолог о тяжёлой жизни на сцене показывается бегущей строкой.

Хозяйка двора боится гнева мужа и просит любовника заигрывать с соперницей. А тот — вовсе не против. Он начинает играть на чувствах юной девушки. Заканчивается это интересно для всех!

Отличительной чертой спектакля стала невероятная сценография. Трагические монологи происходят, в прямом смысле слова, под дождём. Герои стоят под зонтами, и на них льётся вода. А во время одной из сцен происходит своеобразное слияние зрителей и действия. Барин пьёт, жалуется на жизни и берёт себе компаньона из зала, рассказывая уже ему о трудностях.