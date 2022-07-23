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Свежие меры налоговой поддержки для малого бизнеса

Фото: freestockimages.ru

В 2022 году российское правительство приняло сразу несколько решений, направленных на снижение административной и налоговой нагрузки на бизнес в условиях санкционного давления.

В этом небольшом обзоре  речь пойдёт о наиболее важных мерах поддержки  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как регионального, так и федерального масштаба, которые вступили в действие за прошедшие несколько месяцев.

Соломинка для предпринимателей

  1. Для юридических лиц и ИП,  которые работают в рамках  основного вида экономической деятельности   в определённых отраслях, перечень которых установлен соответствующими постановлениями кабинета министров,  срок уплаты  налога по упрощённой системе налогообложения перенесён на полгода, а страховых взносов на один год.
  2. Изменён порядок расчёта пени при просрочке исполнения обязанности по уплате налога. В период с 09.03.2022 по 31.12.2023 с 31 дня просрочки применяется ставка пени в размере 1/300 (вместо 1/150) ставки рефинансирования.
  3. Не допускается  принятие налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников.
  4. Введены отраслевые меры поддержки, такие как 0% НДС для гостинично-туристического бизнеса и 0% ставки по налогу на прибыль для IT-кампаний.

— Подробно ознакомиться со всеми федеральными мерами поддержки бизнеса, а также  проверить наличие права на продление сроков платежей по УСН и страховым взносам можно на сайте nalog.ru. в разделе «Меры поддержки — 2022», — пояснила заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Рязанской области Ольга Стрелкова.

Льготные ставки

Правительство  Рязанской области также сосредоточило усилия на снижении нагрузки и упрощении работы бизнеса. В марте 2022 года  был утверждён план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона  в условиях внешнего санкционного давления.

Свежие меры налоговой поддержки для малого бизнеса
Фото: freestockimages.ru

Для предприятий обрабатывающей промышленности в 3 раза снижены  ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН). Ставка налога, уплачиваемого при применении УСН снижена  с 6% до 2% при налогообложении доходов и с 15% до 5% при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов.  По оценке   облправительства преференциями смогут воспользоваться более 3 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

  1. До 30 октября 2022 года продлены сроки уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2022 года по налогу, уплачиваемому при применении упрощённой системы налогообложения, налогу на имущество организаций, по транспортному и земельному налогам. Также до указанной даты продлена возможность уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2022 года.

— Особую значимость этой мере поддержки придаёт то, что она коснётся всех субъектов бизнеса (малого, среднего и крупного) во всех сферах предпринимательства, — считает  Ольга Стрелкова

  1. На региональном уровне также реализуются меры, предусматривающие расширение применения патента и налоговых каникул. Согласно поправкам, в перечень видов деятельности, при осуществлении которых возможно применение патентной системы налогообложения, добавлено семь позиций: производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, упакованной питьевой и минеральной воды, одежды, спортивных товаров, музыкальных инструментов, украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла и хрусталя, услуги по предоставлению мест временного проживания.

Законом Рязанской области от 07.07.2022 № 42-ОЗ дополнен перечень видов деятельности, по которым впервые зарегистрированные предприниматели могут применить налоговую ставку 0 процентов в течение двух налоговых периодов.

В случае уплаты налогов по упрощённой системе налогообложения список дополнен следующими видами деятельности: ремонт компьютерного и периферийного, коммуникационного оборудования, производство музыкальных инструментов, гостиничный бизнес и услуги по предоставлению мест временного проживания.

При работе на патенте налоговая ставка 0 процентов установлена при оказании услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, производству музыкальных инструментов, украшений для интерьера и изделий из стекла и хрусталя.

Найти внимание и понимание

Кроме того, Законом № 42-ОЗ продлено действие «налоговых каникул», установленных региональным законом от 05.08.2015 № 52-ОЗ, на территории Рязанской области до 31 декабря 2024 года.

Указанные законы вступают в силу с 1 января 2023 года.

Свежие меры налоговой поддержки для малого бизнеса
Фото: freestockimages.ru

Кроме того, налоговая служба осуществляет информационную поддержку бизнеса в условиях санкций. При Управлении ФНС России по Рязанской области действует Региональный ситуационный центр (РСЦ), целью работы которого является сбор и мониторинг информации о рисках возникновения социальных и экономических проблем, а также выработка предложений по мерам поддержки.

— Рязанские налогоплательщики могут обратиться в РСЦ столкнувшись с препятствиями для ведения бизнеса в условиях санкций, сообщить о возможных выпадающих доходах по налоговым платежам и страховым взносам, а также попросить об отсрочке применения мер взыскания в случае невозможности своевременно исполнить обязанность по уплате налогов и страховых взносов, — отметила Ольга Стрелкова.

Обратиться в региональный ситуационный центр удобнее всего через  сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обращение в ФНС России».

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