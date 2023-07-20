Четверг, 20 июля, 2023
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Светомузыкальный фонтан на бульваре Победы, открытый Сбербанком, остается любимым местом отдыха горожан

7info

Четыре года назад в Рязани появился светомузыкальный фонтан. Он стал подарком горожанам от Сбербанка

То, что фонтан открыли на бульваре Победы перед новым зданием Дворца бракосочетаний, – добрый знак. Так считают молодожены, которые приходят сюда фотографироваться. С водой связано много примет о благополучии, поэтому фото после свадебной церемонии у фонтана стали доброй традицией.

 Но еще больше фонтану радуется детвора. Бульвар Победы – любимое место для прогулок и отдыха детей всех возрастов. В теплые дни здесь собираются малыши с мамами, младшие школьники и подростки. На площади перед Дворцом катаются на самокатах, велосипедах, скейтбордах, а струи воды освежают в летний зной.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:
«Чистота воды – одна из особенностей этого фонтана. Здесь работает автоматическая многоэтапная система, которая очищает воду, прежде чем струи появятся над поверхностью. Форсунки вмонтированы в мощение площади, поэтому через фонтан можно ходить и наслаждаться водой, которая также является частью светомузыкальных шоу. Их устраивают с помощью программного обеспечения, расположенного под землей.  Объектом управляет единый компьютерный центр, все процессы проходят автоматически. Техническое оборудование размещается в огромном подземном помещении под фонтаном, которое уходит в глубину на 12 метров.

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