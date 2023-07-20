Светомузыкальный фонтан на бульваре Победы, открытый Сбербанком, остается любимым местом отдыха горожан

Четыре года назад в Рязани появился светомузыкальный фонтан. Он стал подарком горожанам от Сбербанка

То, что фонтан открыли на бульваре Победы перед новым зданием Дворца бракосочетаний, – добрый знак. Так считают молодожены, которые приходят сюда фотографироваться. С водой связано много примет о благополучии, поэтому фото после свадебной церемонии у фонтана стали доброй традицией.

Но еще больше фонтану радуется детвора. Бульвар Победы – любимое место для прогулок и отдыха детей всех возрастов. В теплые дни здесь собираются малыши с мамами, младшие школьники и подростки. На площади перед Дворцом катаются на самокатах, велосипедах, скейтбордах, а струи воды освежают в летний зной.