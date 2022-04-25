Светлый вторник 2022: что нельзя и нужно делать во второй день Светлой седмицы

Второй день Светлой седмицы – Светлый вторник. Этот день связан со многими традициями и запретами.

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Что нельзя и нужно делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Светлый вторник – традиции и запреты дня

В каждый день Светлой седмицы важно заботиться о ближних, дарить друг другу радость. Не исключение – Светлый вторник.

Ни в коем случае нельзя ссориться, браниться, переедать и пить много алкоголя. Кроме того, запрещается посещать кладбища для поминовения родных и близких.

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Ещё один запрет Светлой седмицы связан с венчаниями. Считается, что в пасхальную неделю люди должны молиться и принимать пасхальную радость.

Существует ещё один необычный ритуал – семьи отправляются к земле и поздравляют её с Пасхой.

Народные приметы 26 апреля

Если на болотах стало слышно лягушек, пора сеять овёс;

Распустившиеся первоцветы сулят по-настоящему тёплые деньки;

Громко кричит кукушка – к потеплению;