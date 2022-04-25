Светлый вторник 2022: что нельзя и нужно делать во второй день Светлой седмицы

Второй день Светлой седмицы – Светлый вторник. Этот день связан со многими традициями и запретами.
Что нельзя и нужно делать? К каким приметам стоит прислушаться?
Светлый вторник – традиции и запреты дня
В каждый день Светлой седмицы важно заботиться о ближних, дарить друг другу радость. Не исключение – Светлый вторник.
Ни в коем случае нельзя ссориться, браниться, переедать и пить много алкоголя. Кроме того, запрещается посещать кладбища для поминовения родных и близких.
Ещё один запрет Светлой седмицы связан с венчаниями. Считается, что в пасхальную неделю люди должны молиться и принимать пасхальную радость.
Существует ещё один необычный ритуал – семьи отправляются к земле и поздравляют её с Пасхой.
Народные приметы 26 апреля
- Если на болотах стало слышно лягушек, пора сеять овёс;
- Распустившиеся первоцветы сулят по-настоящему тёплые деньки;
- Громко кричит кукушка – к потеплению;
- 26 апреля зеленеет жимолость и малина.