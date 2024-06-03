Понедельник, 3 июня, 2024

Светлана Галка назвала дату выхода новых выпусков «Большой разницы»

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Актриса Светлана Галка сообщила дату выхода новых выпусков «Большой разницы».

«Съемки пародий идут полным ходом, процесс в разгаре. Уже есть отснятые материалы, но первый выпуск решено выпустить в сентябре. Лето — время отпусков, многие уезжают на дачи и к морю, а телевизор не смотрят. Это может привести к низким рейтингам. Поэтому, вероятнее всего, премьера состоится осенью», — рассказала она корреспонденту Regions.

Актриса добавила, что в шоу участвует практически весь старый состав, за исключением Сергея Бурунова, который не появится в новом сезоне. Причину таких изменений Галка не уточнила.

«Зато зрителей порадуют своими пародиями Нонна Гришаева, Павел Деревянко и я, ваша Светлана Галка. Все образы свежие, актуальные и отражают современные реалии. Думаю, будет интересно», — подчеркнула актриса.

Кстати, зрителям не стоит ожидать телеведущего Ивана Урганта. Как ранее заявляла Светлана Галка, его не будет в шоу «Большая разница» из-за изменений в формате программы. Новая концепция пока остается в секрете, но обещает много сюрпризов.

Напомним, что спустя 10 лет шоу «Большая разница» впервые показали на федеральном канале в канун Нового года. В праздничном выпуске участвовал весь старый состав актеров, включая Светлану Галку. На тот момент запуск нового сезона еще не был подтвержден, а съемки начались лишь в апреле этого года.

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