Свердловчанка дожила до 100 лет и раскрыла секрет долголетия

Жительница Свердловской области Раиса Чечулина рассказала E1.RU, что считает секретом долголетия.

Она родилась 12 июля 1925-го и недавно отметила вековой юбилей. Собеседница портала отметила, что начинает каждый день с небольшой зарядки, несмотря на гипертонию, и старается полезно питаться.

«Года три, наверное, я ей покупаю кедровые орешки. Она их в горячую воду бросает, они мягкие становятся, она вот их ест. И у нее ведь перестало давление скакать», — уточнила ее дочь Екатерина.

Также ее мама регулярно ест мед. Женщина до сих пор сама ухаживает за огородом, выращивает цветы, полет траву тяпкой и собирает малину. Наконец, она сохраняет любовь к жизни и пению.

За свою долгую жизнь Раиса Алексеевна пережила Великую Отечественную войну, похоронила мужа и троих детей, но сохранила оптимизм.