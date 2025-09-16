Вторник, 16 сентября, 2025
«Сварщик — вполне женская профессия»: в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада

Анастасия Мериакри

Уже месяц в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада. Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девчонок.

— Некоторые, конечно, шутят, что мы можем сварить только борщ. Но на самом деле коллеги рады нашему появлению в команде, — говорят сварщицы.

Несколько месяцев назад они и подумать не могли, что возьмут в руки сварочный аппарат. Вика и Соня учились в Рязанском технологическом колледже (РТК) на парикмахеров.

— Стрижки, причёски, окрашивание волос — всё это мы делали на практике и в принципе видели своё будущее в салоне красоты, — вспоминает Софья Назимова. — Но вдруг поступило предложение окончить курсы сварщиков. Стало интересно, решили попробовать. В группу записалось много человек, но остались только самые упорные.

Софья и Виктория в их числе, поэтому вместе с дипломами парикмахеров получили «корочки» сварщиков. Маржона — тоже сварщик с соответствующим удостоверением. Но в РТК она пока только на третьем курсе — учится на дизайнера. Совмещать работу с учёбой получается благодаря тесному сотрудничеству колледжа и ГК «Зелёный сад — наш дом». А ещё — благодаря желанию и призванию. Это касается всех трёх девушек.

— Душа к этому лежит, — признаётся Виктория Романенко. — Вообще, я считаю, что сварщик — вполне женская профессия. Тут нужны точность и аккуратность, надо стремиться к тому, чтобы каждый шовчик был красивым.

Женская бригада уже успела поработать на нескольких объектах строительной компании. Девчонки сваривали ограждения, стеллажи, элементы спортивной площадки в жилых комплексах «Еврокласс-4» и «Еврокласс-5». Сейчас они занимаются монтажом навеса над пешеходной дорожкой между школами № 63 и № 67 и ЖК «Полярная звезда».

Коллеги-мужчины наблюдают за девчонками издалека и, если что, готовы прийти на помощь. В дружном коллективе ГК «Зелёный сад — наш дом» принято именно так.

Узнайте, какие вакансии есть в компании: https://www.green-garden.ru/about/vacancies/.

Телефон отдела по подбору персонала: +7 (4912) 77-77-08.

