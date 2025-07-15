Свалку с трупами животных обнаружили в Скопинском районе

Управлением Россельхознадзора в ходе контрольного (надзорного) мероприятия на территории Скопинского района Рязанской области были обнаружены биологические отходы — трупы крупного рогатого скота и их останки, сваленные и закопанные на земельном участке. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Для предотвращения распространения опасных заболеваний, общих для человека и животных, а также для организации сбора и последующего уничтожения отходов и проведения дезинфекционных мероприятий, были привлечены специалисты ГБУ РО «Скопинская районная ветеринарная станция».

В отношении лица, допустившего нарушение ветеринарного законодательства в части сбора и утилизации биологических отходов, будут приняты меры по привлечению к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора обращается к жителям Рязанской области: в случае выявления фактов ненадлежащего размещения или утилизации биологических отходов, просьба сообщать об этом по телефону отдела ветеринарного контроля и надзора: 8 (4912) 37-33-59.