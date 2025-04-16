Свалку обнаружили на земле сельскохозяйственного назначения в Рязанской области

Рядом с деревней Полково Рязанской области на земельном участке сельскохозяйственного назначения выявлена свалка. Об этом сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

На участке обнаружено массовое захламление строительными, твёрдыми бытовыми и древесными отходами почти на всей площади участка. Кроме того, земля активно зарастает сорняками разной высоты, угрожающими её плодородию.

Сейчас проводится лабораторный анализ почвы на предмет токсичности. После завершения исследований нарушители понесут ответственность.