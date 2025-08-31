Воскресенье, 31 августа, 2025
19.6 C
Рязань
Культура и события

Свадьбы, определение пола малыша, регистрация новорождённого прошли в День города в Рязани

Анастасия Мериакри

Свадьба, чествование юбиляров супружеской жизни, определение пола малыша и регистрацию рождения новорожденного провели в Рязани 30 августа. Все мероприятия прошли в рамках 930-летия города.

Сотрудники ЗАГСа заключали официальные браки на глазах всего города, поздравляли тех, кто уже создали семьи и теперь празднуют 10, 14, 20 и 55 лет совместной жизни. Вместе рязанцы и гости города узнали пол будущего малыша. Прошла церемония регистрации новорождённого — на одного рязанца в День города стало больше.

Свои букеты невест в этот день поймали три девушки. Вечером рязанские семьи пели и танцевали вместе с «Сервис-ЗАГС», выигрывая призы — мягкие игрушки.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков лично поздравил юбиляров семейной жизни Анатолия и Галину Ивановских, отметивших 55 лет супружеской жизни.

