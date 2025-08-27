Свадьбы, годовщины и регистрация новорожденного пройдут на Лыбедском бульваре в День города

В День города 30 августа на Лыбедском бульваре каждая девушка сможет принять участие в ловле букета невесты. Об этом сообщает «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

В 12:30, 14:00 и 15:00 состоятся официальные церемонии бракосочетания, чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация рождения новорожденного. Свидетелями всех этих событий станут рязанцы. Присутствующих ждут призы.

Не жди свадьбу друзей, чтобы испытать судьбу и проверить добрую примету о скором замужестве. Каждая может поймать букет невесты, а с ним свое счастье.

Возрастное ограничение 6+.