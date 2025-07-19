Свадьбу в образах сказочных принца и принцессы сыграли в Рязани любители фэнтези

В Рязани провели церемонию регистрации брака в образах сказочных принца и принцессы. Об этом сообщается в группе «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

В четверг, 17 июля, лавандовый зал ЗАГСа превратился в волшебный сад, где принц и принцесса сказали вечной любви уверенное: «Да!». Евгений и Арина совершенно случайно отыскали друг друга в социальных сетях пять лет назад. Почти сразу их объединили схожие интересы — любовь к искусству и жанру фэнтези. Поэтому к своей церемонии молодые люди отнеслись очень бережно. Идея заключить брак в образах принца и принцессы пришла к ним во время просмотра мультипликационного фильма «Ходячий замок».

Все элементы костюма — ручная работа. Платье невесты сшито на заказ в единственном экземпляре, а костюм жениха создавался его бабушкой, которая была очень счастлива, что ее вовлекли в такой трогательный свадебный процесс.

Потом молодожены отправились на костюмированную вечеринку с гостями, которая запомнится на долгие годы.