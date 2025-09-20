Свадьба среди книг: рязанцы заключили брак в одной из старейших библиотек России

Первая в истории Рязани церемония бракосочетания состоялась в одной из старейших библиотек России — областной библиотеке имени Горького. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Соединить себя узами брака решили Татьяна и Валерий. Их объединила общая профессия и особое предназначение — помогать питомцам стать здоровыми, а главное, счастливыми.

Таня и Валера учились в Агротехнологическом университете имени П. А. Костычева, но их первая встреча случилась не на парах, а в ветеринарной клинике. По счастливой случайности девушка пришла работать в то же учреждение, что и Валера. Именно там, во время знакомства с персоналом и новыми коллегами, она впервые встретила его. Слово за слово, улыбка за улыбкой. Сначала подружились, долго узнавали друг друга и скрывали свои чувства, но в итоге решились и начали строить отношения. С мультиками, рыбалкой, природой и самой большой любовью.

Сказать друг другу и вечной любви «ДА» в самой обители знания, значит стать для нее настоящим мастером, а для него — истинной музой. Треск свечей, молчаливая строгость мрамора, горячие слезы счастья и самые теплые объятья. Валерий и Татьяна будто сошли со страниц самой настоящей сказки.

Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни! Желаем долгих и счастливых лет вместе.