Свадьба-перфоманс состоится на фестивале КВН «Поющий Косопуз» в День города

Анастасия Мериакри

В честь 930-летия Рязани на V музыкальном фестивале КВН «Поющий Косопуз» (12+) две пары влюбленных соединят себя узами брака. Свадьба-перформанс пройдет 29 августа в 18:00.

Две пары, сотни зрителей, лучшие юмористы и официальная церемония бракосочетания. В ролях регистраторов – столичные КВН-щики и, конечно, директор ГБУ «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова.

В программе шутки о русских свадебных традициях, а еще награждение победителей конкурса на лучший свадебный Reels. Молодожены соревновались в трех категориях: оригинальный выход жениха и невесты, креативная подача колец и фишка вашей свадьбы. Свои призы получат те, кто набрал больше всего лайков в группе «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Чтобы стать свидетелями одного из самых ожидаемых фестивалей КВН и посетить свадьбу-перфоманс, нужно забронировать билеты на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН, которые уже доступны на сайте kassy.ru бесплатно. Количество мест ограничено! Успейте взять билет: https://rzn.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-5525/.

Напомним, у рязанцев есть возможность выиграть пригласительные билеты. Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Пять счастливчиков получат по два пригласительных на четвертьфинал Лиги, который пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи. После завершения мероприятия волонтёры на выходе из зала обменяют пригласительные на проходки на «Поющий Косопуз», традиционный фестиваль прогремит 29 августа в Филармонии.

Возрастное ограничение 12+.

Какие еще сюрпризы подготовила для рязанцев в День города Официальная Рязанская лига КВН, читайте здесь.

