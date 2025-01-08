Супруги из Кадома спасали пляжи Анапы от мазута

Супружеская пара из Кадома Юлия и Валерий Маляновы помогали отчистить пляжи Анапы от мазута. Из экспедиции пара вернулась 6 января. Об этом пишет издательство «Пресса».

В декабре из соцсетей супруги узнали, что у берегов Анапы разлился мазут. Экологическая катастрофа стала для пары настоящим потрясением, ведь именно сюда на протяжении многих лет они ездили отдыхать два раза в год.

«Несколько дней подряд, просматривая новости и видео волонтеров, я просто не могла сдержать слез. Муж видел мои переживания, и когда я предложила поехать туда и помочь, он согласился. 28 декабря у меня был последний рабочий день, в три часа ночи мы выехали и 29 числа уже были на месте», — рассказывает Юлия Малянова.

Супругов удивил масштаб катастрофы, как и количество людей, пришедших на помощь. Спасти Черное море приехали множество жителей страны. Волонтерский штаб, работающий на месте катастрофы, выдал все необходимые средства защиты.

«В школе нам рассказывали, как опасны для всего живого техногенные катастрофы такого характера, но я никогда бы не могла подумать, что увижу это воочию. Казалось бы, приходишь на пляж, и вроде там лежит песок. Но стоит копнуть лопатой — и под ним слой мазута. Это тяжелый физический труд, но я очень рада, что мы с мужем смогли хоть немного помочь», — делится эмоциями Юлия. Реклама

По возможности в ближайшие месяцы супруги вновь собираются поехать на место экологической катастрофы. Помочь отчищать пляжи после крушения в Керченском проливе двух танкеров с нефтепродуктами может каждый желающий.