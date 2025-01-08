Супруги из Кадома спасали пляжи Анапы от мазута

Супружеская пара из Кадома Юлия и Валерий Маляновы помогали отчистить пляжи Анапы от мазута. Из экспедиции пара вернулась 6 января. Об этом пишет издательство «Пресса».
В декабре из соцсетей супруги узнали, что у берегов Анапы разлился мазут. Экологическая катастрофа стала для пары настоящим потрясением, ведь именно сюда на протяжении многих лет они ездили отдыхать два раза в год.
Супругов удивил масштаб катастрофы, как и количество людей, пришедших на помощь. Спасти Черное море приехали множество жителей страны. Волонтерский штаб, работающий на месте катастрофы, выдал все необходимые средства защиты.
По возможности в ближайшие месяцы супруги вновь собираются поехать на место экологической катастрофы. Помочь отчищать пляжи после крушения в Керченском проливе двух танкеров с нефтепродуктами может каждый желающий.