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Супрун обсудил сохранность рязанских дорог с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко

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31 мая в рамках рабочей поездки министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития дорожной сети Рязанской области. В частности, речь шла о строительстве моста-дублера через Оку в Рязани. Строительство объекта входит в перечень поручений Президента РФ по вопросам развития Рязанской области. На текущий момент разработано обоснование инвестиций, планируется заключение контракта на разработку проектной документации.

Также обсудили вопрос сохранности автодорог региона на период строительства Южного обхода. Строительство объекта потребует доставки большого объема строительных материалов. Доставка будет осуществляться в том числе по региональным и местным дорогам.

Необходимо предусмотреть комплекс мер, направленных на сохранность дорог. Это позволит избежать разрушения транспортных артерий региона на период строительства Южного обхода.

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