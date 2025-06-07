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Новости России

Супругу участника атаки на российские аэродромы Артёма Тимофеева объявили в розыск

Алексей Самохин

Жена Артёма Тимофеева, разыскиваемого за причастность к атакам украинских дронов на российские военные аэродромы, также объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России, пишет РЕН ТВ

Согласно информации из ведомственной карточки, Екатерина Тимофеева, уроженка Киева, находится в розыске по статье Уголовного кодекса РФ. Другие детали не уточняются.

Ранее в розыск был объявлен её супруг — 37-летний Артём Тимофеев, уроженец Житомира, украинец по национальности. Его также подозревают в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом.

Семья Тимофеевых переехала с Украины в Россию в 2016 году. После переезда Артём работал в фирме своего отца в Челябинской области, а Екатерина — тату-мастером.

Продолжаются поиски жителя Челябинской области Артёма Тимофеева, который оказался владельцем фур, задействованных в террористическом акте, предпринятом ВСУ 1 июня. Напомним, в этот день в нескольких уголках страны FVP-дроны вылетели из припаркованных грузовиков и направились в сторону объектов Минобороны РФ.

Артём Тимофеев, владелец этих фур, сейчас находится в розыске. Но не только силовики ищут возможного соучастника террористического акта, но и журналисты. Корреспонденты РИА Новости отправились в Миасс, к дому, где прописан Тимофеев. Там они встретили его бабушку и попытались узнать о месте нахождения мужчины.

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