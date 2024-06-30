Супруги-профессора из Рязани отметили золотую свадьбу

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина продолжает рассказывать истории рязанских семей. В этот раз она познакомила подписчиков ВКонтакте с супругами, отметившими золотую свадьбу.

«Недолгий брак длиною в 50 лет

Геннадий и Светлана познакомились на лестнице Воронежского государственного университета, где оба учились на химическом факультете. Геннадий с ходу заявил, что девушка обязательно станет его женой! Он умел завораживать — ходил в гимнастерке (позади была срочная служба), виртуозно играл на гитаре, а ещё он приносил сладкоежке Свете неведомый манговый сок! Где он его брал, история умалчивает.

В 1974 году сыграли весёлую студенческую свадьбу. Но Светлана, даже выходя замуж, думала, что это не вполне серьёзно, а потому фамилию оставила свою.

Дипломы супруги защитили «на отлично», когда их первенцу было уже 3 месяца. Геннадий и печатал, и оформлял работы и за себя, и за жену. Сейчас их старший сын сам уже отец — многодетный, полковник юстиции.

Распределили молодую семью в Рязанский медицинский институт. Поселились в общежитии — горячей воды не было, мебели тоже, первое время спали на полу, ребёнка разместили на деревянном ящике. Постепенно всем обзавелись. Родился второй сын. Сейчас он кандидат технических наук, доцент. Супруги защитили кандидатские, потом докторские диссертации, стали профессорами, руководителями кафедр. Чтобы не мешать друг другу по работе, Светлана перешла работать в Агротехнологический университет.

Сейчас у Геннадия Ивановича и Светланы Дмитриевны большой дом, где по выходным и праздникам собирается большая семья — сыновья с невестками и тремя внуками, брат Светланы Дмитриевны, три племянницы со своими семьями, родственники невесток, друзья. В счастливом доме всем рады! Так и живут — в труде, общении и любви — уже 50 лет.

С золотой свадьбой, уважаемые Геннадий Иванович и Светлана Дмитриевна! Добра вашему большому и счастливому дому!»