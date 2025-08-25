Понедельник, 25 августа, 2025
Происшествия

Супруги, организовавшие нарколабораторию в Рязанской области, получили солидные сроки 

Алексей Самохин
Фото: Рязанский областной суд

Рязанский областной суд вынес приговор по делу о незаконном производстве наркотиков. На скамье подсудимых оказались Оганнес Мелконян и Агнеса Акопян, супругов признали виновными в создании и сбыте запрещённых веществ в особо крупном размере.

Как установило следствие, в феврале 2023 года к паре обратился неизвестный и предложил организовать производство наркотиков. Для этого они приобрели дом в Кораблинском районе, установили необходимое оборудование. Их «бизнес» был построен на серийном производстве мефедрона для последующей продажи через «закладки».

Преступную деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. После расследования и судебного процесса суд признал обоих подсудимых виновными.

Оганнесу Мелконяну назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Агнеса Акопян получила 11 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

