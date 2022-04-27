Супруги из Мариуполя пришли на приём в рязанский Следственный комитет

27 апреля и. о. руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Дмитрий Маликов провёл приём граждан, приехавших из Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В личном приеме приняли участие сотрудник управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области, сотрудники следственного управления.

К правоохранителям обратилась супружеская пара, которая выразила намерение остаться в России. Людей интересовал порядок получения гражданства Российской Федерации с учетом того, что часть их документов была утрачена во время артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и возникшего при этом пожара. Супруги задали ряд вопросов, касающихся правил пребывания иностранных граждан на территории России, порядка и сроков оформления документов, необходимых для осуществления трудовой деятельности, возможности выезда в будущем к родителям в ДНР в случае предоставления временного убежища.

Заявителям разъяснен алгоритм действий для решения обозначенных вопросов, предложена практическая помощь.