Супруги из Касимовского округа прожили вместе 60 лет

В секторе ЗАГС администрации Касимовского муниципального округа чествовали Геннадия Андреевича и Нину Ивановну Лобычевых, отметивших бриллиантовую свадьбу. Об этом сообщила страница ГУ ЗАГС Рязанской области ВКонтакте.
Их союз был заключен 4 мая 1965 года, и с тех пор пара прошла рука об руку через все испытания, радуясь каждому мгновению вместе.
За годы совместной жизни они создали крепкую семью, воспитали сына и дочь, троих внуков и правнучку. Сегодня их дети и внуки с гордостью смотрят на родителей и бабушку с дедушкой.
Юбилярам вручили поздравительный адрес от главы Касимовского муниципального округа И. А. Бахилова. Супруги также поставили свои подписи в книге «Юбиляры супружеской жизни».
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