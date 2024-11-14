Красавица и хулиган: супруги из Касимова отметили золотую свадьбу

Виктор Васильевич и Виктория Георгиевна Бабаевы из Касимова отметили 50-летие совместной жизни. Историю супругов на своей странице «ВКонтакте» рассказала руководитель главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Виктория приехала в Касимов из Таганрога в 1973 году. В Рязанскую область ее направили по распределению. С будущим мужем она познакомилась на танцах в городском ДК. Он тогда считался «местным хулиганом».

Виктор и Виктория сыграли свадьбу в 1974-м. В браке у них родились дочь и сын. Виктория Георгиевна рассказала, что в своем муже не ошиблась: Виктор Васильевич стал заботливым, ответственным, любящим супругом и отцом.

Виктор Васильевич работал на заводе «Холодмаш», а Виктория Георгиевна — в касимовском ЗАГСе. За 50 лет совместной жизни они построили дом, посадили сад, разбили огород. Дети у них выросли и разъехались по другим городам, внук служит в армии. Но на Новый Год дети обязательно собираются в родительском доме. Это уже семейная традиция.