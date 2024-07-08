Появилась информация о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская запустила проект «Уроки счастья» для школьников. Эта новость вызвала бурную реакцию среди украинцев, пишет «Московский комсомолец».

В своём сообщении Елена Зеленская рассказала, что проект «Уроки счастья» является адаптированной версией американской программы по эмоциональному обучению. Он будет внедряться в школах в рамках национальной программы ментального здоровья, которую курирует сама первая леди.

Украинский телеканал «Эспрессо» опубликовал новость о запуске проекта на своей странице в социальных сетях. Это вызвало множество обсуждений среди пользователей.

Некоторые люди задавались вопросом, уместно ли проводить «уроки счастья» в текущей ситуации, когда страна находится в состоянии конфликта.

«Уроки счастья в укрытии. А впереди ещё зима. Какое счастье ждёт детей? Эта скумбрия (прозвище Зеленской) издевается?» — задался вопросом Игорь Боднар.