Понедельник, 8 июля, 2024

Супруга Зеленского объявила о запуске «уроков счастья», вызвав возмущение в Сети

Автор: 7info

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Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Появилась информация о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская запустила проект «Уроки счастья» для школьников. Эта новость вызвала бурную реакцию среди украинцев, пишет «Московский комсомолец».

В своём сообщении Елена Зеленская рассказала, что проект «Уроки счастья» является адаптированной версией американской программы по эмоциональному обучению. Он будет внедряться в школах в рамках национальной программы ментального здоровья, которую курирует сама первая леди.

Украинский телеканал «Эспрессо» опубликовал новость о запуске проекта на своей странице в социальных сетях. Это вызвало множество обсуждений среди пользователей.

Некоторые люди задавались вопросом, уместно ли проводить «уроки счастья» в текущей ситуации, когда страна находится в состоянии конфликта.

«Уроки счастья в укрытии. А впереди ещё зима. Какое счастье ждёт детей? Эта скумбрия (прозвище Зеленской) издевается?» — задался вопросом Игорь Боднар.

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