В ночь с 30 на 31 августа наступил очередное суперлуние. Так получилось, что это уже второе подобное явление в августе 2023 года. Такое положение дел может очень негативно повлиять на Землю — вероятно, случится либо череда землетрясений, либо одно мощное землетрясение. В этом убеждён математик Михаил Ковалёв, его цитирует «Комсомольская правда».

В конце месяца спутник Земли приблизится на очень близкое расстояние к нашей планете. Согласно статистике, которую проанализировал Ковалёв, наш естественный спутник провоцирует усиление сейсмической активности. Наиболее сильное воздействие длится около двух недель — до Суперлуния и после него.

Учёный предупреждает: уже в ближайшие дни может произойти катастрофа. Всём, кто проживает в сейсмически опасных районах, он советует быть готовыми к потрясениям.