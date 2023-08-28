Понедельник, 28 августа, 2023
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Суперлуние 31 августа может спровоцировать катастрофические землетрясения

7info7

В ночь с 30 на 31 августа наступил очередное суперлуние. Так получилось, что это уже второе подобное явление в августе 2023 года. Такое положение дел может очень негативно повлиять на Землю — вероятно, случится либо череда землетрясений, либо одно мощное землетрясение. В этом убеждён математик Михаил Ковалёв, его цитирует «Комсомольская правда».

В конце месяца спутник Земли приблизится на очень близкое расстояние к нашей планете. Согласно статистике, которую проанализировал Ковалёв, наш естественный спутник провоцирует усиление сейсмической активности. Наиболее сильное воздействие длится около двух недель — до Суперлуния и после него.

Учёный предупреждает: уже в ближайшие дни может произойти катастрофа. Всём, кто проживает в сейсмически опасных районах, он советует быть готовыми к потрясениям.

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