Среда, 28 июня, 2023
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Суперлуние 3 июля: что не стоит делать в этот день

7info
Изображение с сайта pixabay.com, автор BrunoAlbino

Суперлуние — это период, когда Луна находится на самом близком расстоянии к Земле. В течение года обычно бывает четыре суперлуния, причем одно из наиболее ярких и сильных ожидается 3 июля в 14:30 по московскому времени, сообщает портал Rsute.ru.

В день суперлуния Луна будет находиться максимально близко к Земле, что позволит увидеть ее во всей красе.

На небо нужно смотреть вечером, когда Луна начнет восходить. Хорошим вариантом будет выбрать место с минимальной световой помехой, например, парки или поля.

Если вы любите фотографировать, то день суперлуния — это отличный повод для занятий фотографией ночного неба.

Авторы статьи также дали несколько советов для людей суеверных, верящих в поверья, приметы. Часть из них имеют рациональное объяснение. Например, не рекомендуется делать предложение второй половинке, такой брак вряд ли будет долгим и счастливым.

Эксперты не советуют в суперлуние садиться на диету, лучше немного ограничить употребление вредных продуктов, попробовать правильное питание.

Не стоит брать деньги в долг, если не уверены, что отдадите в ближайшее время.

Визит к врачу лучше перенести.

Можно провести заговоры на финансовое благополучие, на избавление от вредных привычек.

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