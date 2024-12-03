SuperJob: зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов

Исследование SuperJob показало, что заработная плата пеших курьеров за год в городах-миллионниках выросла на 12%, автокурьеров — на 15%. За последние 4 года у пеших поднялась на 121%, у водителей-курьеров — на 84%.

На сегодняшний день в стране курьерами работают примерно 1,5 миллиона человек. За год количество резюме в данной сфере увеличилось на 7%. Рост вакансий за последний месяц связывают с подготовкой к периоду новогодних закупок.

«В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в два раза (на 100%). Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%. Понятно, что у программистов динамика заработных плат замедляется из-за эффекта «высокой базы»(+10 тыс. рублей для разработчика за год — это всего +2 или +3%, а для пешего курьера в столице +14%), однако сам по себе прирост зарплат курьеров впечатляет», — говорится в итогах исследования.

Отмечается, что заработная плата у программистов за 4 года в Москве выросла на 77% за 4 года, в то время как у курьера на все 100%. По мнению экспертов, в 2025 году в России продолжат набирать популярность сервисы доставки.