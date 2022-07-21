Татьяна Проводина

SuperJob: Выход на работу из отпуска чаще вызывает стресс у рязанских врачей и эйчаров

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Выход на работу из отпуска чаще вызывает стресс у рязанских врачей и HR-менеджеров. Реже всех стрессуют воспитатели и охранники.

Результаты нового исследования представила пресс-служба SuperJob.

Каждый третий рязанец испытывает стресс, приступая к работе после отпуска. Женщины беспокоятся в первые дни выхода на работу чаще мужчин – 38 и 29% соответственно.

Реже других на постотпускной синдром жалуются жители города старше 45 лет, а также те, чей заработок превышает 80 тысяч рублей в месяц — таких по 26%.

Большинство жителей Рязани заявили, что выход на работу из отпуска стрессом не является: такой ответ дали 58% респондентов.

Опрос проводился с 10 по 19 июля 2022 года.

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