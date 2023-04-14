SuperJob: Умеющие играть на музыкальных инструментах зарабатывают больше

Навыками игры на музыкальных инструментах владеют 28% россиян старше 18 лет. Наибольшей популярностью пользуются гитара и фортепиано. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Среди мужчин умеющих играть на музыкальных инструментах больше, чем среди женщин – 32 и 25% соответственно. Среди молодёжи до 24 лет музицирует каждый третий.

Интересно, что количество обладающих навыками игры на музыкальных инструментах увеличивается с уровнем дохода респондентов: 25% среди тех, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, и 32% среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Самые популярные инструменты – гитара и клавишные: на них умеют играть 14 и 12% опрошенных соответственно. 4% владеют навыками игры на народных инструментах, 3% — на ударных.

Сейчас для тех, кто владеет навыками игры на наиболее популярных музыкальных инструментах, проходит международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Крымская весна». В нём участвуют ученики и выпускники музыкальных школ, колледжей и вузов, а также преподаватели и профессиональные музыканты.

Фаворит у женщин — фортепиано (17%), у мужчин — гитара. На акустике или электрогитаре может сыграть 21%, правда, некоторые признались, что лишь три аккорда.

Популярны среди мужчин также ударные – 6%. Жители России, зарабатывающие более 80 тысяч рублей в месяц, играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Исследование проводилось с 27 марта по 7 апреля 2023 года в 349 населённых пунктах всех округов страны среди 1600 экономически активных жителей старшей 18 лет.